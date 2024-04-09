Слоны в Индии стали нападать на движущиеся поезда: хотят, чтобы люди ушли

Слоны под знаком Тельца как и быки... они отстаивают свою территорию... Просто глупые животные

Дмитрий Гурин

Ну как в поговорке: Слоны не злопамятливые, они просто долго помнящие. Не хер было машинисту стадо давить, вот и отлавливайте все трендюлей за несознательность одного бабуина. Хотя зачем оскорблять обезьян?