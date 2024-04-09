В штате Орисса на востоке Индии слоны все чаще стали атаковать движущиеся поезда. Они не делают различий между пассажирскими и грузовыми составами: зоологи полагают — слоны хотят, чтобы люди вообще ушли.
Слоны в Индии стали нападать на движущиеся поезда: хотят, чтобы люди ушли
Комментарии
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Леонид Руси
Слоны под знаком Тельца как и быки... они отстаивают свою территорию... Просто глупые животные
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15 час.
Элеонора Коган
Да, упрямые слоники, не хотят сходить с пути.
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13 час.
Дмитрий Гурин
Ну как в поговорке: Слоны не злопамятливые, они просто долго помнящие. Не хер было машинисту стадо давить, вот и отлавливайте все трендюлей за несознательность одного бабуина. Хотя зачем оскорблять обезьян?
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7 час.
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