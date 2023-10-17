Дуда: победившая на выборах партия должна сформировать новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда в эфире Польского телевидения сообщил, что получившая большинство голосов на выборах правящая партия "Право и справедливость" должна сформировать новое правительство, передает ТАСС.
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