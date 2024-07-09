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НРА повысило ESG-рейтинг СберСтрахования до уровня «AА.esg»

НРА повысило ESG-рейтинг СберСтрахования до уровня «AА.esg»

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило ESG-рейтинг СберСтрахования до уровня «AA.esg». Как подчеркнули в НРА, компания демонстрирует высокую степень реализации экологической компоненты, развитую систему корпоративного управления и максимальный уровень зрелости социальных практик.

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