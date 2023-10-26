В Минцифры рассказали о разработке в России супер-антивируса

Национальный технологический центр цифровой криптографии занимается разработкой супер-антивирусной системы по аналогии с американским антивирусом, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.
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