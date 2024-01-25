Алексей Живов не исключает, что Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту сбили не украинцы. Вскрылась любопытная деталь.
Ил-76 сбили не украинцы? Вскрылась любопытная деталь
Комментарии
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Сергей Киселев
В МО России много лишних менеджеров..Угробили в армии МНОГОЕ...Хапуги тыловики и снабженцы..
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8 час.
ВК
Валерий Костеев
Ну надо же. Я полагал, что не один так думаю. Но что бы один в один...На войне может произойти все, что угодно. Даже то, что произойти не может. И зная, как принимаются те или иные решения, виноватый ФИО в погонах есть всегда и невиновным быть не может априори. Флагман флота утопили, БДК тоже, теперь 76й. Кто следующий? Про виноватых не слышно. Так не бывает. Война это жертвы. Но не жертвы по чьей то дурости.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Похрену кто там сидел, спрашивать надо с хохлопидаров.
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3 час.
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