Ил-76 сбили не украинцы? Вскрылась любопытная деталь

ВК

Валерий Костеев

Ну надо же. Я полагал, что не один так думаю. Но что бы один в один...На войне может произойти все, что угодно. Даже то, что произойти не может. И зная, как принимаются те или иные решения, виноватый ФИО в погонах есть всегда и невиновным быть не может априори. Флагман флота утопили, БДК тоже, теперь 76й. Кто следующий? Про виноватых не слышно. Так не бывает. Война это жертвы. Но не жертвы по чьей то дурости.