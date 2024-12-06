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Русские готовят охват Славянска и Краматорска с двух сторон

Русские готовят охват Славянска и Краматорска с двух сторон

Взятие Красноармейска (Покровска) будет означать падение первого стратегического оборонительного эшелона ВСУ на Донбассе.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Нам внушают мысль бандеровцы, что впереди ещё рубежи и рубежи и нам воевать и воевать. И нас ещё будут убивать и убивать. Их почитаешь и вспомнишь, что крымский мост по их заявлениям это мираж, или вспомнишь про парад бандерлогов в Москве. Эй, бандерлоги, а ведь вам ....ец! Разве не чувствуете?
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15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну конечно внушают, Вы правильно подметили. Их послушаешь, так бандеровцы наступают по всем фронтам, а что на деле?
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13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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8 час.

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