Русские готовят охват Славянска и Краматорска с двух сторон

АС

Анатолий Страшко

Нам внушают мысль бандеровцы, что впереди ещё рубежи и рубежи и нам воевать и воевать. И нас ещё будут убивать и убивать. Их почитаешь и вспомнишь, что крымский мост по их заявлениям это мираж, или вспомнишь про парад бандерлогов в Москве. Эй, бандерлоги, а ведь вам ....ец! Разве не чувствуете?