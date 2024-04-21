Дмитрий Хрусталев стал постоянным ведущим КВН вместо Маслякова

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков перестал участвовать в проекте в виду пандемии. Позднее переболев ковид ведущий прислушался к советам врачей снизить рабочую нагрузку, вследствие этого его временно заменяли различные артисты: Валдис Пельш, Михал Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталёв.