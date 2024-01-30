Полпред президента оценил результаты реализации в Карелии нацпроектов

По итогам 2023 года республика находится в числе ведущих регионов по исполнению нацпроектов. Сегодня это один из эффективных инструментов развития региона 30 января в ходе рабочей поездки в Карелию полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан ….