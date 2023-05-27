Неизвестный устроил стрельбу рядом с заправкой в Приморье

Стрельба произошла на 721-м километре трассы Хабаровск — Владивосток в Приморском крае. Неизвестный мужчина открыл огонь недалеко от заправочной станции и заведений общественного питания, говорится в заявлении региональной прокуратуры.
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