Исчез после взрыва: бойцы ВС РФ эффектно уничтожили броневик ВСУ в Курской области Российские военные эпично уничтожили в Курской области броневик HMMWV боевиков киевского режима.
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Исчез после взрыва: бойцы ВС РФ эффектно уничтожили броневик ВСУ в Курской области Российские военные эпично уничтожили в Курской области броневик HMMWV боевиков киевского режима.
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