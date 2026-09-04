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Царьград

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Глава Хабаровского края объявил о проекте завода стоимостью 2,3 млрд

Глава Хабаровского края объявил о проекте завода стоимостью 2,3 млрд

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин на Российско-китайском форуме объявил о строительстве аффинажного завода в Амурске, стоимостью 2,3 млрд рублей.

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