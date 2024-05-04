Минздрав запретил лечить ОРВИ антибиотиками

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ММ

"Хотя мировая медицина не знает противовирусных препаратов, которые бы помогали при респираторных вирусах, в России они есть."-Дикари они там, на Западе! Перед ковидом выходили западные статьи и даже врачей пытались переучить, что антивирусные препараты не действительны! Только ковид заставил снова начать их внедрять в жизнь. Я ковид у себя и родных лечил! Ковид- пакость, которая при лечении одним только антивирусным препаратом способствует развитию микробной инфекции в тех же бронхах и легких. Комплекс Циклоферон+ антибиотик Вильпрафен, и в течение недели наступало выздоровление! Проверено на многих людях. А теперь врачи могут начать кидаться тапками!