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Самый большой каталог белых карликов создан по данным DESI: 44 409 подтвержденных звезд

Самый большой каталог белых карликов создан по данным DESI: 44 409 подтвержденных звезд

Инструмент DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), созданный для измерения истории расширения Вселенной, также ведет наблюдения за звездами Млечного Пути.

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