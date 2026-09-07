Самый большой каталог белых карликов создан по данным DESI: 44 409 подтвержденных звезд

Инструмент DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), созданный для измерения истории расширения Вселенной, также ведет наблюдения за звездами Млечного Пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым