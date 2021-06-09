«Казахстанский Сехудо» Толенов обратился к сопернику: «Тренируйся усердно, давай сделаем шоу»

«Казахстанский Сехудо» Дамир Толенов обратился к своему будущему сопернику, выложив видео с тренировки: «Арген, тренируйся усердно, давай сделаем шоу» Толенов (6-0) 16 июня в рамках турнира Oktagon 20 встретится с кыргызом Аргеном Маликовым (5-2).
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