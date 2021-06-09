Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

«Казахстанский Сехудо» Толенов обратился к сопернику: «Тренируйся усердно, давай сделаем шоу»

«Казахстанский Сехудо» Дамир Толенов обратился к своему будущему сопернику, выложив видео с тренировки: «Арген, тренируйся усердно, давай сделаем шоу» Толенов (6-0) 16 июня в рамках турнира Oktagon 20 встретится с кыргызом Аргеном Маликовым (5-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх