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На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

Епископ Кривицкий: Папа Римский Лев XIV поможет Украине У нового Папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «всегда была в приоритетах», заявил в интервью «Обозревателю» епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

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