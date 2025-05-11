На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

Епископ Кривицкий: Папа Римский Лев XIV поможет Украине У нового Папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «всегда была в приоритетах», заявил в интервью «Обозревателю» епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.