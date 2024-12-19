Странные движения: на концерте Витаса в Китае случился скандал

Витас вел себя максимально странно на концерте в Китае: неестественно дергал головой и плечами, странно вглядывался в толпу, сообщает Фанаты предположили, что причина такого поведения — запрещенные вещества.
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