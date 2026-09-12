Хуситы заявили о 129 ударах ВВС Саудовской Аравии по Йемену за двое суток

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за минувшие двое суток нанесли 129 ударов по районам Йемена, которые находятся под контролем движения «Ансар Аллах».
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