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Шахназаров: «Работникам Собчак дадут плевые сроки по три года, а оптом выпустят по УДО»

Шахназаров: «Работникам Собчак дадут плевые сроки по три года, а оптом выпустят по УДО»

Несмотря на то, что коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Сухоанова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского оставили в СИЗО, многие уверены — это не продлится долго.

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