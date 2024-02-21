Уролог назвал неожиданные причины камней в почках Елена ГалицкаяКогда резкая боль в боку заставляет забыть, как дышать, это часто является признаком почечной колики — когда в почке образуется камень, который начинает двигаться по мочеточнику, вызывая интенсивные, резкие боли.