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Интертат

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«Әйдәгез, Фирдүс Тямаевның иң дәртле җырын мәхәббәт турында баллада итеп кабул

«Әйдәгез, Фирдүс Тямаевның иң дәртле җырын мәхәббәт турында баллада итеп кабул итеп карыйк»😍 Артур Исламов Фирдүс Тямаевның «Әйдә, сайра сандугач» җырын башкара: https://intertat.

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