«Әйдәгез, Фирдүс Тямаевның иң дәртле җырын мәхәббәт турында баллада итеп кабул итеп карыйк»😍 Артур Исламов Фирдүс Тямаевның «Әйдә, сайра сандугач» җырын башкара: https://intertat.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Әйдәгез, Фирдүс Тямаевның иң дәртле җырын мәхәббәт турында баллада итеп кабул итеп карыйк»😍 Артур Исламов Фирдүс Тямаевның «Әйдә, сайра сандугач» җырын башкара: https://intertat.