Театр абсурда
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Театр абсурда

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Меджлисовский диверсант жалуется, что ему пришлось петь российский гимн в российском СИЗО

Меджлисовский диверсант жалуется, что ему пришлось петь российский гимн в российском СИЗО

Политнавигатор Во время нахождения в СИЗО в Симферополе заключенных якобы заставляли учить гимн Российской Федерации и не разрешали готовить себе горячий чай.

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