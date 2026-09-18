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Журнал «Профиль»

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Кольцо сужается: российские войска освободили новые территории и поразили объекты ВПК Украины

Кольцо сужается: российские войска освободили новые территории и поразили объекты ВПК Украины

С 12 по 18 сентября 2026 года Вооружённые силы России нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

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