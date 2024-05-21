Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с начала февраля

Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже стала поворотной для курса доллара. По данным сайта, впервые с начала февраля американская валюта опустилась ниже отметки в 90 рублей, достигнув минимального значения в 89,95 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии