Три грузовых автомобиля столкнулись в Михайловском районе: есть пострадавшие По информации ГУ МВД России по региону, накануне днем 47-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой Mercedes с прицепом.
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