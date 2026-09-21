Три грузовых автомобиля столкнулись в Михайловском районе: есть пострадавшие По информации ГУ МВД России по региону, накануне днем 47-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой Mercedes с прицепом.