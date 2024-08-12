Проект исследовательского центра в промзоне Нижнекамска прошел экспертизу

В промзоне Нижнекамска построят научно-исследовательский центр ТАИФ-НК. Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли экспертизу, сообщается на сайте Единого госреестра заключений.
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