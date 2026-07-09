Рестораны в России сокращают меню и убирают сложные блюда из-за роста издержек

Ресторанный бизнес в России столкнулся с оптимизацией. Владельцы заведений общепита пересматривают меню, убирая из ассортимента часть дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд в целях сокращения издержек.
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