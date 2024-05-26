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Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина принять участие в саммите по Украине

Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина принять участие в саммите по Украине

Global look press/Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, обратился к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом посетить "саммит мира" в Швейцарии.

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