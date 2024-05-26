Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина принять участие в саммите по Украине

Global look press/Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, обратился к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом посетить "саммит мира" в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии