Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, десятилетний срок полномочий которого подходит к концу, попросил союзников по «Организации Североатлантического договора», которые поставляют военное оружие Украине, отменить запрет на использование оружия для нападения на Россию; Запрос, который можно считать приглашением России на военную дуэль со стороны НАТО.