RAND о плане победы над Россией: Продолжать в том же духе, не боясь эскалации!

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Чихать на хотелки англосаксов!!! УЛЬТИМАТУМ: &quot;За любой прилёт на территорию России ЛЮБОГО оружия стран НАТО Россия ПРИМЕНИТ против этой страны (этих стран) автоматически и НЕМЕДЛЕННО ТЯО!!!&quot; Как Вы считаете байданутые и лягушатники - посмеют тявкнуть??? СОМНЕВАЮСЬ...!!!
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9 час.
Игорь Васиков
Пока англосаксы будут получать ватные ответы, беспредел не кончится.
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8 час.
Кошмар
Похоже, пока Россия не применит ТЯО, НАТО не остановится.
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1 час.

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