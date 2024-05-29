Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, десятилетний срок полномочий которого подходит к концу, попросил союзников по «Организации Североатлантического договора», которые поставляют военное оружие Украине, отменить запрет на использование оружия для нападения на Россию; Запрос, который можно считать приглашением России на военную дуэль со стороны НАТО.
RAND о плане победы над Россией: Продолжать в том же духе, не боясь эскалации!
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Чихать на хотелки англосаксов!!! УЛЬТИМАТУМ: "За любой прилёт на территорию России ЛЮБОГО оружия стран НАТО Россия ПРИМЕНИТ против этой страны (этих стран) автоматически и НЕМЕДЛЕННО ТЯО!!!" Как Вы считаете байданутые и лягушатники - посмеют тявкнуть??? СОМНЕВАЮСЬ...!!!
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9 час.
Игорь Васиков
Пока англосаксы будут получать ватные ответы, беспредел не кончится.
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8 час.
Кошмар
Похоже, пока Россия не применит ТЯО, НАТО не остановится.
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1 час.
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