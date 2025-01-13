Алоэ: польза, вред, мнение врачей

Предупреждён, значит вооружён: рассказываем кому алоэ - чудотворное средство, а кому - опасная отрава, несущая кучу последствий! Все свойства - полезные и опасные - выявлены специалистами в области медицины.
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