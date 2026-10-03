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Виллаш-Боаш о конфликте Роналду и Жезуша: «Последнее слово должно быть за тренером. Но история Криштиану не может заканчиваться вот так. Надеюсь, ситуацию удастся разрешить»

Президент « Порту »  Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о скандале вокруг  Криштиану Роналду . «Думаю, ни один гражданин Португалии не остался равнодушным к тому, что произошло.

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