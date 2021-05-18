Самые нелепые дорожные законы США и других стран

ПроАвтоАвто-мотоСамые нелепые дорожные законы США и других стран В каждой стране дорожное движение регулируется специальными законами, чтобы сформировать дорожную культуру.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗалман РабиновичКак достоверно определили "британские учёные", в России пока-что нельзя ехать за рулём и играть на балалайке. Но с появлением автопилота и "Теслы" думаю эта проблэма скоро будет решена положительно. И даже медведю на заднем сиденье местечко аккурат найдётся. А водку можно будет временно поставить в холодильник. Прогресс однако наступает.Комментировать
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