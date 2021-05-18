ПроАвто

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Андрющенко
    Автор профан,других слов нет...7 главных разводо...
  • ИозефШвейк
    Недолго постоянно. Сам лично заливал ровно 10 литров, пробег 100 ким, заправил на заправке, пробег на 10 км меньше. Т...7 главных разводо...
  • Залман Рабинович
    Как достоверно определили "британские учёные", в России пока-что нельзя ехать за рулём и играть на балалайке. Но с по...Самые нелепые дор...

Самые нелепые дорожные законы США и других стран

Самые нелепые дорожные законы США и других стран

В каждой стране дорожное движение регулируется специальными законами, чтобы сформировать дорожную культуру.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Залман Рабинович
Как достоверно определили "британские учёные", в России пока-что нельзя ехать за рулём и играть на балалайке. Но с появлением автопилота и "Теслы" думаю эта проблэма скоро будет решена положительно. И даже медведю на заднем сиденье местечко аккурат найдётся. А водку можно будет временно поставить в холодильник. Прогресс однако наступает.

Картина дня

наверх