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В транспорте Самары с 7 по 13 февраля 2022 года оформили 84 протокола на антимасочников

В самарском общественном транспорте выявили рекордное количество антимасочников. За вторую неделю февраля участники специальных рейдов в общественном транспорте Самары составили 84 протокола в отношении пассажиров, которые нарушали масочный режим.

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