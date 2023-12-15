Главную ёлку Северодвинска зажгли 500 юных жителей города корабелов

Об этом глава города Игорь Арсентьев сегодня сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте»Об этом глава города Игорь Арсентьев сегодня сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте»Зеленая красавица и праздничные фигуры будут радовать горожан все предстоящие каникулы.