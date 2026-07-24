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Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на востоке Камчатки

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на востоке Камчатки

Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч выпал в поселке Ключи на востоке полуострова, сообщает в пятницу Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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