Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на востоке Камчатки

Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч выпал в поселке Ключи на востоке полуострова, сообщает в пятницу Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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