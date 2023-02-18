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Надаль снялся с выставочного матча в марте. У него травма бедра

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с выставочного мата в Лас-Вегасе против Карлоса Алькараса. Он должен был состояться 5 марта перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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