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Названы медицинские обследования, которые нужно делать регулярно

Названы медицинские обследования, которые нужно делать регулярно

Врач-терапевт Анастасия Шустова назвала медицинские обследования, которые нужно делать регулярно. По словам доктора, обследования нужны вне зависимости от того, насколько хорошо чувствует себя человек в данный момент, пишет агентство «Прайм».

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