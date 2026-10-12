Из Израиля отправили в Россию часы с уровнем излучения, превышающим норму в 20 раз

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, опасный груз был обнаружен после того, как сработала система радиационного контроля: - Проверка показала, что на поверхности устройства уровень ионизирующего излучения составляет 2,75 мкЗв/ч.
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