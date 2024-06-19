Джорджия Мэй Джаггер рассказала о беременности в социальных сетях фото: Социальные сетиСовсем в семье Мика Джаггера пополнение — его 32-летняя дочь, модель Джорджия Мэй Джаггер, ждет первенца от своего 24-летнего бойфренда Кэмбриана Седлика.