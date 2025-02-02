ВСУ нанесли удар по интернату в Судже: главное за сутки

МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, Мексика приняла меры против США в ответ на введенные пошлины, Владимир Зеленский заявил о планах провести переговоры с Россией после встречи с президентом США Дональдом Трампом.