Актриса Александра Бортич ответила на критику по поводу отсутствия актерского образования

В своем инстаграме (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) актриса Александра Бортич опубликовала длинный пост, в котором объяснила, почему не считает это недостатком и как относится к своим работам и коллегам.
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