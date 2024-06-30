Geely разработала батарею для электрокаров с ресурсом 1 млн километров

Китайский холдинг поделился подробностями о ячейках Aegis: передовых аккумуляторах, которые отличились плотностью энергии, габаритными размерами, скоростью зарядки и выносливостью при низких температурах.
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