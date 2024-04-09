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Размышления о мигрантах и новых правилах

Размышления о мигрантах и новых правилах

Пока у нас переживают, как бы не задеть кого-то из бывших братских республик, в Киргизии решили приостановить работу нашей карты Мир.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Думаю, в те страны, которые отказываются работать с картами «МИР», мы должны в ответ запретить перевод любых денежных средств из РФ. Как минимум частным лицам. Пусть они сами для себя решают, что для них страшнее — вторичные санкции Запада и США или потеря весьма значительной части ВВП и коллапс их экономики, связанный с этим.
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47 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да уж, с этими мигрантами вскрылся клубок из подлецов и мерзавцев. Даже в Институте Пушкина (олн, наверное, в гробу перевернулся) дрогнули, начали продавать этим обезьянам лицензии на убийства... А как это еще назвать то? И неважно, чьих мастей они будут - русские, татары, евреи, марийцы или кто еще. Важно, что все они твари продажные до потери пульса, и за пачку долларов, рублей или каких там еще теньге-маньге - маму родную продадут... Вот где порядок то надо наводить. Наигрались в капитализьм... мать вашу!
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26 мин.
Алекс Сэм
Давайте просто проведём референдум по поводу наличия мигрантов у нас в стране. Мне кажется 85% будут за полное выдворение понаехавших, а оставшиеся 15% это будут те самые понаехавшие уже получившие российское гражданство
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16 мин.

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