Размышления о мигрантах и новых правилах

Думаю, в те страны, которые отказываются работать с картами «МИР», мы должны в ответ запретить перевод любых денежных средств из РФ. Как минимум частным лицам. Пусть они сами для себя решают, что для них страшнее — вторичные санкции Запада и США или потеря весьма значительной части ВВП и коллапс их экономики, связанный с этим.

ВУ

Владимир Уфимцев

Да уж, с этими мигрантами вскрылся клубок из подлецов и мерзавцев. Даже в Институте Пушкина (олн, наверное, в гробу перевернулся) дрогнули, начали продавать этим обезьянам лицензии на убийства... А как это еще назвать то? И неважно, чьих мастей они будут - русские, татары, евреи, марийцы или кто еще. Важно, что все они твари продажные до потери пульса, и за пачку долларов, рублей или каких там еще теньге-маньге - маму родную продадут... Вот где порядок то надо наводить. Наигрались в капитализьм... мать вашу!