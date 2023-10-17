Москва может выиграть: палестино-израильский конфликт пугает Запад

Мнимые "выгоды" палестино-израильского конфликта для России напугали Запад. Россия призывает к прекращению огня и выступает за создание палестинского государства, которое положило бы конец кровопролитию, отмечает WSJ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии