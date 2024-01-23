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Пора заканчивать игру в джентльменство

Пора заканчивать игру в джентльменство

Мы ведём войну на Украине, но это не больно для Запада, потому что для них – это упавший за бесценок в руки актив в результате наших внутренних проблем распада большого пространства Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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Комментарии
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YSKOL
Что же тут не понятного , дворцы, яхты виллы,семьи и пр.пр. всё там &quot; у них &quot; у нашего так сказать &quot; руководства &quot;. Поэтому и держит запад за горло их всех. Короче - как рыбку на кукане.
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2 час.
Владислав Одинцов
Выборы президента без смены  продажной элиты ничего путного не дасть
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1 час.
Alex Nемо
Сейчас очень пригодился бы проект расширения рек метров так до 200 вдоль уркаинской границы. Создать там просто мертвую непроходимую зону из воронок и завалов. Боевых средств и по мощности и по количеству более чем достаточно. Во всяком случае его исполнения остудило бы горячие головы и перекрыло бы поставки с запада.
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21 мин.

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