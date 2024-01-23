Пора заканчивать игру в джентльменство

YSKOL Что же тут не понятного , дворцы, яхты виллы,семьи и пр.пр. всё там " у них " у нашего так сказать " руководства ". Поэтому и держит запад за горло их всех. Короче - как рыбку на кукане.

Владислав Одинцов Выборы президента без смены продажной элиты ничего путного не дасть