Мы ведём войну на Украине, но это не больно для Запада, потому что для них – это упавший за бесценок в руки актив в результате наших внутренних проблем распада большого пространства Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.
Пора заканчивать игру в джентльменство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YSKOL
Что же тут не понятного , дворцы, яхты виллы,семьи и пр.пр. всё там " у них " у нашего так сказать " руководства ". Поэтому и держит запад за горло их всех. Короче - как рыбку на кукане.
Ответить
2 час.
Владислав Одинцов
Выборы президента без смены продажной элиты ничего путного не дасть
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Сейчас очень пригодился бы проект расширения рек метров так до 200 вдоль уркаинской границы. Создать там просто мертвую непроходимую зону из воронок и завалов. Боевых средств и по мощности и по количеству более чем достаточно. Во всяком случае его исполнения остудило бы горячие головы и перекрыло бы поставки с запада.
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии