Доктор Матвеева рассказала, как лучше подготовиться ко сну

Занятия, которые требуют концентрации внимания, например, сборка кубика Рубика или пазлов, способствуют успокоению и могут помочь улучшить качество сна, рассказала ТАСС доктор медицинских наук, доцент медицинского факультета Новосибирского государственного университета Мария Матвеева.
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