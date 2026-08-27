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Нижегородская правда

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Доктор Матвеева рассказала, как лучше подготовиться ко сну

Доктор Матвеева рассказала, как лучше подготовиться ко сну

Занятия, которые требуют концентрации внимания, например, сборка кубика Рубика или пазлов, способствуют успокоению и могут помочь улучшить качество сна, рассказала ТАСС доктор медицинских наук, доцент медицинского факультета Новосибирского государственного университета Мария Матвеева.

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