Жительница Симферополя зарегистрировала у себя 18 иностранных специалистов

В Симферополе завершено судебное разбирательство по делу о фиктивной регистрации иностранцев. Женщина, проживающая в Железнодорожном районе, была признана виновной в совершении двух эпизодов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.
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