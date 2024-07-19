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Крымское информационное агентство

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Жительница Симферополя зарегистрировала у себя 18 иностранных специалистов

Жительница Симферополя зарегистрировала у себя 18 иностранных специалистов

В Симферополе завершено судебное разбирательство по делу о фиктивной регистрации иностранцев. Женщина, проживающая в Железнодорожном районе, была признана виновной в совершении двух эпизодов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Не штрафы, а тюрьма, только так будет порядок.
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