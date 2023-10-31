Volvo 480. Трудовыебудни

Что обычно делает человек, когда он здоров (здесь есть сомнения) и покупает себе редкую 30-летнюю машину?) Правильно, он долго и упорно ее ремонтирует, но сейчас не об этом , а о том, почему он собственно куплен.
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