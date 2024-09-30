Показан обновленный кроссовер Ford Equator Sport[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад специально для китайского рынка был создан относительно простой трехрядный кроссовер Ford Equator, а через полгода за ним последовал укороченный двухрядный Ford Equator Sport: производством двух моделей занимается местное СП Jiangling Ford.