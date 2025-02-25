Аналитик Блохин объяснил сообщения о возможной ликвидации базы США в Греции

Политолог-американист Константин Блохин, работающий в Центре исследования проблем безопасности РАН, поделился своим мнением о сообщениях о возможной ликвидации базы в Александруполисе, которая служит для поставок оружия Вооруженным силам Украины.
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