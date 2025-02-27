Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

федор

Чмошник мелкобритовский ! Только не вздумай дать мразь заднюю . Не дай Бог вы твари сунетесь на Украину, думаю дальше объяснять не надо . Вы сцыкливые ублюдки без помощи Америки ничего не можете , только гадить и спекулировать. Ох руки чешутся по вам гнидам , жалости к вам никакой не будет!!!!!!