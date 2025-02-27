Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.
Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Чмошник мелкобритовский ! Только не вздумай дать мразь заднюю . Не дай Бог вы твари сунетесь на Украину, думаю дальше объяснять не надо . Вы сцыкливые ублюдки без помощи Америки ничего не можете , только гадить и спекулировать. Ох руки чешутся по вам гнидам , жалости к вам никакой не будет!!!!!!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии