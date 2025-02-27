Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.

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Комментарии
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федор
Чмошник мелкобритовский ! Только не вздумай дать мразь заднюю . Не дай Бог вы твари сунетесь на Украину, думаю дальше объяснять не надо . Вы сцыкливые ублюдки без помощи Америки ничего не можете , только гадить и спекулировать. Ох руки чешутся по вам гнидам , жалости к вам никакой не будет!!!!!!
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